Elezioni 25 settembre: niente uninominale a Trento per De Bertoldi. Sostituito da Martina Loss

Pubblicità

Pubblicità



Nuovo colpo di scena sulle candidature del centro destra in Trentino. Andrea De Bertoldi, senatore uscente, non candiderà nell’uninominale nel collegio di Trento. Sarà invece protagonista della corsa al Senato nell’uninominale in un collegio del Lazio.

Al suo posto sul collegio uninominale di Trento per il Senato, il più combattuto della regione, il candidato sarà Martina Loss, parlamentare uscente della Lega che si troverà di fronte Pietro Patton.

Si vanno quindi delineando tutte la candidature.

Pubblicità Pubblicità

Nei collegi uninominali per il Senato i candidati di Centro Destra saranno Elena Testor (contro Michele Sartori) nel collegio della Valsugana e appunto Martina Loss in quello di Trento e Alessia Ambrosi a Rovereto dove si troverà di fronte Donatella Conzatti.

Vanessa Cattoi correrà nel collegio di Rovereto per l’uninominale alla camera. Diego Binelli sarà schierato nel proporzionale.

L’ultimo tassello mancante è il candidato alla camera sull’uninominale nel collegio di Trento che potrebbe andare ad un Civico. Girano i nomi di Marina Mattarei e Vanessa Masè.

Pubblicità Pubblicità



Per gli Autonomisti del Patt invece alla camera dei Deputati candideranno: sul collegio di Trento Lorenzo Ossanna e Stefano Bresciani consigliere comunale di Arco

Nel listino proporzionale: Daiana Boller e Mauro Agosti Segretario politico Giovani Autonomisti. Al Senato invece su Trento Patrizia Pace, sul collegio della Valsugana Roberta Bergamo, Vicesegretaria politica PATT e sul collegio di Rovereto il vice presidente della pat Mario Tonina che però pare debba sciogliere anche le ultime riserve.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità