Domenica 21 agosto si inaugura la Trentino Danza Estate

Trentino Danza Estate manifestazione di formazione, danza e spettacolo è finalmente ai nastri di partenza.

Domenica 21 agosto alle ore 21 al Teatro Comunale di Tesero in Val di Fiemme, è in programma l’inaugurazione ufficiale di questa edizione 2022 che aspettava ormai da due anni di poter festeggiare i vent’anni di attività.

Nel corso della serata che sarà introdotta dal presidente dell’Associazione Tde Flavio Delvai e dai direttori artistici Paolo Golser e Donatella Zampiero, saranno presentati i dodici docenti coreografi partecipanti al festival e i musicisti che accompagneranno dal vivo le lezioni, ovvero Costanza Torchio e Miguel Angel Musumano.

Saranno presenti per la danza classica Bella Ratchinskaya e Barbara Protti, per la danza contemporanea Daniele Ziglioli , Caterina Felicioni, Michel Cassan docenti di danza moderna, Gianluca Ferrato per il musical. Per la sezione di danza hip hop Filippo Steri e Alessandro Ranaldi ovvero gli n.Ough e Patrick Ang, Giulio Crocetta per la danza acrobatica.

Dello staff di insegnanti di quest’anno entrano a far parte anche Miss Wolly che insegnerà dance hall e Simone Nolasco, il noto ballerino professionista della trasmissione televisiva “Amici”, che terrà un workshop di danza moderna di due giorni.

Nel corso della serata si esibiranno anche gli allievi di un gruppo di scuole di danza provenienti da diverse scuole del Trentino-Alto Adige e della Lombardia. Saranno presenti Non solo Danza di Cavalese (Nadia Lozzer), Asd Girasole – Sopramonte (Giulia Primon), Coreografique Asd di Trento (Marika Firinu), Artedanza (Fabrizio Bernardini), Asd Art Ballet Medole Giudizzolo Mantova (Sara Moreni), Gruppo Anto & Company Popping di Trento (Davide D’Amico) Asd Evento Danza di Bolzano (Barbara Ante).

Diversi gli appuntamenti assolutamente da non perdere che si svolgeranno al Teatro Comunale di Tesero, in particolare quello previsto lunedì 22 agosto. Ospite di Tde sarà la compagnia del Nuovo Balletto di Toscana diretto da Cristina Bozzolini.

La serata è organizzata in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, nell’ambito della rassegna Circuito Danza. Lo spettacolo, intitolato “Midnight Youth” – “Duplici” – “Quattro/Quarti”, andrà in scena al Teatro Comunale di Tesero alle ore 21.15.

Mercoledì 24 agosto Teatro Comunale di Tesero ore 21 è in programma una Serata di Danza con le compagnie trentine e il coreografo Daniele Ziglioli che presenta “Hardest to love”. Esibizioni delle compagnie: Scuola di Danza Ritmo Misto di Manuela Zennaro, Asd le Gorghe di Vigo Meano diretta da Federica Costantini, Asd Girasole di Isabel Nardelli, Asd G.D.M della Val di Cembra di Giulia Primon, D.Lab Trento di Roberta Manara.

Il gran finale della manifestazione è in programma per sabato 27 agosto alle ore 21 al Palacongressi di Cavalese con lo Spettacolo Finale che prevede l’esibizione di tutti gli allievi partecipanti e di alcuni docenti e coreografi.