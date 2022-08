Conzatti, Patton e Sartori candidati al Senato in Trentino

Pubblicità

Arriva la conferma delle candidature di Pietro Patton (foto) nel collegio senatoriale di Trento, di Donatella Conzatti nel Collegio senatoriale di

Rovereto e di Michele Sartori in quello di Pergine Valsugana. Saranno loro a confrontarsi con i candidati del centro destra il 25 settembre per il nuovo governo italiano. I simboli inseriti nell’alleanza sui collegi uninominali del Senato della Repubblica in Trentino saranno: Partito Democratico e Partito socialista italiano, Campobase, Verdi e Sinistra Italiana, Italia Viva Trentino e Trentino in Azione. Come anticipato Futura si è smarcata e non inserirà il proprio simbolo. In Trentino quindi, in contrapposizione agli ordini nazionali, l’alleanza tra partito democratico e Renzi – Calenda si farà.

«Non si tratta, per forze politiche come le nostre – si legge nella nota del PD- di isolarsi dal più ampio contesto nazionale ed europeo, del quale si sentono e nel quale prendono parte con impegno e passione, consapevoli della crescente interdipendenza delle comunità, dei popoli, delle nazioni, in uno scenario globale alle prese con sfide di carattere epocale alle quali, con buona pace delle illusioni e delle nostalgie sovraniste, nessuno può far fronte in solitudine».



