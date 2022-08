Carambola in A22 direzione Sud tra Rovereto ed Ala: si schianta contro guard rail, ferite tre persone

Pubblicità

Incidente stradale in A22 in direzione Modena nel tratto tra Rovereto ed Ala: verso le 9:30 di oggi, una vettura con a bordo tre uomini di 53 , 31, e 24 anni – per cause in corso di accertamento – di è schianta contro il guard rail.

Sul posto sono giunti i sanitari con le ambulanze del 118 e della Stella d’Oro e l’auto sanitaria. In supporto ai sanitari anche i vigili del fuoco di Ala, Rovereto e i permanenti di Trento presenti nella Città della Quercia.

Oltre al personale dell’autostrada A22, è arrivata anche la polizia stradale di Trento che si è occupata dei rilievi.

I tre uomini, dopo essere stati stabilizzati, sono stati invece trasportati all’Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto. Disagi al traffico in direzione sud con code che sono arrivate fino a 6 km e traffico fortemente rallentato per tutta la mattina.

