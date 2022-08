Altri 1.500 migranti sbarcati in Italia nelle ultime 48 ore

Pubblicità

Continuano gli sbarchi dei migranti sulle coste italiane. Tra Calabria e Sicilia, sono sbarcati negli ultimi ultimi giorni 1.500 persone.

Purtroppo è un’Italia che continua a sprofondare sotto il peso di un’accoglienza che ormai agli occhi di tutti diventa ancora più insostenibile visto il momento economico in cui versa il nostro paese. Milioni di euro, quelli spesi per l’accoglienza dei migranti, che potrebbero essere spesi a sostegno di famiglie e imprese che i questo momento soffrono come non mai.

Come anticipato nelle ultime ore sono arrivati nei porti italiani oltre 1.500 migranti mentre le ong nel Mare iniziano a chiedere i porti sicuri all’Italia, visto il veto dato da Malta e dagli altri paesi del Mediterraneo.

ha commentato pochi giorni fa Matteo Salvini. Le nostre forze dell’ordine e il sistema di accoglienza è ormai sotto pressione da mesi. “Frontiere colabrodo, purtroppo l’Italia è lo zimbello d’Europa”, Gli sbarchi sono avvenuti a Pozzallo, nel ragusano, a Lampedusa e a Reggio Calabria, esattamente nella frazione Spropoli del comune di Palizzi.

Un centinaio di migranti sono arrivati arenandosi sulla battigia a bordo di una barca a vela di circa 12 metri. Circa 500 migranti invece sono stati intercettati e soccorsi nel mar Ionio da motovedette della Guardia costiera italiana.

Poi è spuntata anche una nuova barca dell’ong spagnola Open Arms che ha portato a bordo 101 migranti nella sua prima operazione nel mar Mediterraneo.

Nei prossimi giorni è probabile che la grande nave, dotata anche di un ospedale al suo interno, faccia rotta verso l’Italia invece che tornare in Spagna da dove è partita, per chiedere un porto di sbarco nel nostro Paese.

Gli avvistamenti continuano in tutto il Mar Mediterraneo che grazie al bel tempo che garantisce le traversate dalla Libia in tutta tranquillità.