A Cles domenica 21 la Fiera di San Rocco e viabilità modificata

A Cles domenica 21 agosto si terrà la tradizionale Fiera di San Rocco, che si svolge tutti gli anni da tempo immemorabile.

Questa fiera è molto apprezzata da paesani e valligiani, perchè oltre alle solite bancarelle, arrivano dei ‘banchetti’ che vengono solo in occasione delle fiere grandi, come quella del 1° maggio e di San Vigilio. Inoltre in agosto questa fiera è un motivo di svago per i turisti presenti in valle, un ulteriore tocco di colore nella borgata ed un motivo per visitare Cles con i suoi palazzi storici e le sue esposizioni.

In compenso alcune vie devono restare necessariamente chiuse al traffico, come da ordinanza emanata dalla Polizia Locale Anaunia, che riportiamo testualmente: Per consentire il regolare svolgimento della Fiera, in tale giornata è istituito il divieto di circolazione dalle ore 06.00 alle ore 20.00 in alcune vie e piazze.

Il divieto interesserà viale Degasperi, corso Dante, piazza Navarrino, piazza C. Battisti, via Roma, piazza Granda, piazza De Bertolini, via F. Filzi (parcheggio antistante Palazzina Elena), piazzale Cominelli, via IV Novembre, via Martini, via E. Bergamo.

Parcheggi pubblici consigliati: parcheggio coperto Doss di Pez (dietro la Chiesa) – piazza Fiera – viale Degasperi (parcheggi presso ospedale civile ed ex area Viesi) – via Ruatti – via A. Diaz (difronte chiesa Padri Francescani). Viabilità alternativa indicata in loco.

Ricordiamo che a Cles nei parcheggi a pagamento si può comodamente pagare tramite le App My Cicero ed Easy Park.

