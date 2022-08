Settembre sta arrivando: ad Avio è tempo di Uva e dintorni

Pubblicità

Giunta alla sua 21^ edizione, dal 2 al 4 settembre la manifestazione animerà il centro della Vallagarina proponendo un fitto calendario di eventi – enogastronomici e non solo – in un’atmosfera medievale che porterà gli ospiti a scoprire il borgo di Avio da un punto di vista assolutamente particolare.

Fervono i preparativi per un appuntamento entrato ormai nel cuore della comunità della Vallagarina. Il primo fine settimana di settembre Avio ospita infatti Uva e Dintorni, la kermesse che, tra arte e territorio, cultura e tradizioni, richiama nel centro della valle solcata dall’Adige migliaia di turisti e appassionati di enogastronomia e non solo.

Ospitato ad anni alterni ad Avio e nella frazione di Sabbionara di Avio, l’evento ha l’obiettivo di valorizzare i prodotti enologici e la storia di una delle Città del vino italiane. Uva e Dintorni è organizzato come ogni anno dall’omonimo comitato in collaborazione con il Comune di Avio, con il supporto di Trentino Marketing, il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest, e la collaborazione di APT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.

Confermandosi il grande appuntamento di fine estate in Vallagarina, Uva e Dintorni sarà una vera e propria full immersion per winelover e semplici curiosi. Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta tra visite guidate nei vigneti e degustazioni di vini con accompagnamento musicale, corti gastronomiche allestite lungo le vie e le piazze del paese, spettacoli per tutte le età, rievocazioni della vita medievale con tanto di accampamento, mercato artigianale e rappresentazione di giochi antichi. E visite guidate alle dimore storiche: la Chiesa parrocchiale, la Casa del vicario e la Pieve.

Un ricchissimo programma in cui l’appuntamento più atteso sarà, com’è ormai tradizione consolidata, quello con il “Palio delle Botti delle Città del Vino”. Avio ospiterà, domenica 4 settembre, la settima e terzultima tappa della competizione, che vedrà protagoniste anche Brentino Belluno (Verona), Brisighella (Ravenna), Cavriana (Mantova), Marino (Roma), Maggiora (Novara), Refrontolo (Treviso), Santa Venerina (Catania), Suvereto (Livorno) e Vittorio Veneto (Treviso).

Le dieci squadre in gara si sfideranno anche quest’anno in ben quattro competizioni. Oltre alla tradizionale spinta della botte lungo le vie della cittadina, specialità valida ai fini della classifica finale, Avio infatti da sempre affianca altre tre prove che arricchiscono la giornata di suspance e divertimento: la pigiatura dell’uva scalzi, lo slalom femminile con le botti e il riempimento della botte a squadre.

Confermata anche per il 2022, inoltre, la doppia versione della spinta botte, con la gara al femminile che si affianca alla tradizionale performance maschile. E su entrambi i fronti Avio è attualmente tra le favorite – terza in classifica con 42 punti nel primo caso e prima con 60 punti nel secondo – e quindi con ottime possibilità di conquistare anche la finalissima del 25 settembre a Santa Venerina, in provincia di Catania.