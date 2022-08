Ruzzola per una decina di metri sul Monte Pin, escursionista elitrasportata al santa Chiara

Pubblicità

Ieri intorno alle 12.45 la Centrale Unica Emergenza è stata allertata per un’escursionista che cadendo sul sentiero è ruzzolata verso valle per una decina di metri, mentre stava salendo sul Monte Pin (gruppo delle Maddalene, Val di Non), a una quota di circa 2.300 m.s.l.m..

La donna è stata raggiunta dall’elisoccorso, che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica.

Dopo le prime cure sanitarie, l’infortunata è stata imbarellata, recuperata a bordo del velivolo e trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione Alta Valle di Non, pronti in piazzola per dare supporto.