Riconoscimento della ladinità nelle valli del Noce: se ne parla venerdì a Vervò

Tutela delle minoranze linguistiche in Trentino, una discussione aperta sul riconoscimento della ladinità nelle Valli del Noce.

Questo il titolo del convegno organizzato dal Circolo del Partito Democratico della Val di Non. Venerdì 19 agosto a ore 20.30, presso la Sala Polifunzionale di Vervò, con un programma tutto incentrato sul riconoscimento delle lingue ladine retiche. “Dopo l’uscita dei dati sul censimento linguistico svoltosi nell’autunno 2021, in cui 8.114 residenti nelle Valli di Non e Sole si sono dichiarati ladini, è mancata un’analisi seria e condivisa sui prossimi passi per il riconoscimento.”

Giulia Bergamo Segretaria del Circolo PD Val di Non continua:“sedici Consigli Comunali hanno deliberato una mozione a favore di questo riconoscimento, io stessa l’ho portata nel Consiglio di Ville d’Anaunia. A questa presa di posizione la politica provinciale non ha dato nessuna risposta adeguata. Il nostro obiettivo è aprire un dibattito sul tema, approfondirlo con la popolazione, perché nasca una consapevolezza diffusa. Vediamo il riconoscimento del noneso e del solandro come lingue minoritarie del Trentino, non come un fine ultimo, ma come un mezzo per rilanciare il nostro territorio, una spinta propulsiva che dia coraggio e audacia in tutti i settori culturali ed economici.”

Il programma della serata è ampio e variegato, si parte con un’introduzione di poesie e musiche nonese, poi la tavola rotonda con nomi di spicco del mondo istituzionale, accademico e giornalistico. Fabio Scalet, Dirigente provinciale e oggi Presidente della Commissione dei Dodici, cioè l’organo paritetico per l’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto d’autonomia.

Segue Pietro Dalpiaz, originario di Denno, già Rettore dell’Università di Ferrara, Irene Calliari di Romeno, docente di Metallurgia all’Università di Padova

E poi ancora Luigi Sandri noto giornalista di Tuenno, vaticanista dell’Adige, già corrispondente da Mosca per l’ANSA. Infine Giancarlo Abram ex Sindaco di Ronzone e promotore dell’Ecomuseo d’Anaunia. A moderare il dibattito Ezio Trentini.

