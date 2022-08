Miss Italia: a Lagundo vince Beatrice Dalledonne

Pubblicità

Anche quest’estate, è tornata nella bellissima Lagundo la Finale Regionale per la selezione delle finaliste regionali dell’84° edizione del Concorso Nazionale di Miss Italia.

Mercoledì 17 agosto, si sono accesi i riflettori nella Sala Cultura di Lagundo, dove 23 candidate, qualificate nel corso dell’estate, hanno sfilato sulla passerella indossando splendidi abiti da sera.

La sfilata è stata organizzata grazie alla volontà della Associazione Turistica, in collaborazione con il Comune di Lagundo, con l’assessore al turismo Cesare D’Eredità, e con il preziosissimo sostegno del centro Commerciale Algo alle porte di Lagundo.

Come di consueto l’evento è stato presentato e coordinato nella regia dalla professionale Sonia Leonardi, titolare della agenzia di moda Soleoshow modelagency esclusivista per il Trentino Alto Adige del marchio Miss Italia.

Le Miss, provenienti dalle varie tappe di selezione svoltesi da maggio ai primi di agosto, hanno sfilato davanti ad una selezionata giuria e si sono sfidate per aggiudicarsi il lasciapassare alle Finali Nazionali di Miss Italia con il titolo di Miss Sport Trentino Alto Adige.

La vincitrice della serata, eletta da una selezionata giuria presieduta dall’assessore alla cultura Elisabeth Wolf, è stata la bellezza statuaria diciottenne di Telve Beatrice Dalledonne.

Appena diplomata, prossima studentessa all’università di Medicina, è da sempre una ragazza davvero sportiva.

Infatti, è campionessa regionale di atletica leggera nella specialità del salto in alto da due anni e fa parte della rappresentativa regionale da cinque anni.

Beatrice accederà direttamente alle prefinali nazionali, ed assieme alle altre prefinaliste del TRENTINO ALTO ADIGE formeranno la squadra delle 9 finaliste della nostra Regione.

La prossima tappa per l’ultima Finale Regionale in cui verrà eletta Miss Rocchetta Trentino Alto Adige per l’estate 2022 sarà venerdì 19 agosto nella bellissima e caratteristica Brunico.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione.

Prossima tappa con la Finale Regionale di Brunico venerdì 19 agosto.