Maltempo, la ruota panoramica con le cabine che volano – IL VIDEO

Le immagini terribili della ruota panoramica di Piombino, in Toscana, sferzata dal maltempo che fa volare le cabine. La situazione del maltempo si sta facendo sempre più problematica al Centro Nord. In Liguria e Toscana i danni maggiori, e in Rete spunta un video della ruota panoramica di Piombino che fotografa a pieno la situazione.

A Piombino la tempesta ha colpito anche la zona della ruota panoramica. Alcuni video amatoriali (uno rilanciato anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani) mostrano le cabine che volano via sferzate dal vento.

Nelle immagini si vede la giostra girare ad alta velocità mentre alcuni pezzi delle cabine si staccano e volano via. A Lucca e a Carrara due persone sono morte schiacciate da altrettanti alberi caduti proprio per la forza del vento. (clicca qui per vedere il video integrale)

