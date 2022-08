La morte di Ghedini scatena la sinistra e i grillini. Insulti vomitevoli e vergognosi

Pubblicità

Niccolò Ghedini è morto nell’ospedale San Raffaele di Milano per le complicanze di una leucemia, dopo un trapianto di midollo eseguito nei mesi scorsi.

L’avvocato e parlamentare aveva 62 anni. Era un senatore della Repubblica e nelle intenzioni del suo partito – che era consapevole della sua malattia – c’era l’idea di ricandidarlo anche alle elezioni Politiche del prossimo 25 settembre.

Solo poche ore dopo la sua morte l’odio dei social non si è fermato neppure fronte alla tragedia.

Quello che sta avvenendo in questo ore, con gli insulti contro Niccolò Ghedini, fa parte della tipica tendenza – molto in voga su Twitter – di dare libertà alle dita su una tastiera, andando a colpire una persona che non c’è più.

Perché il senatore di Forza Italia e storico legale di Silvio Berlusconi, è deceduto mercoledì sera all’Ospedale San Raffaele, dopo aver combattuto per anni contro quella leucemia che lo ha debilitato fino alla morte.

«A volte se ne vanno anche i peggiori», «Uno di meno», «Ogni tanto il karma pure ci azzecca», «Morto Ghedini, ma per bilanciare la morte di Piero Angela ne servono nove» scrive Daniele. «Uno di meno da mantenere», blatera Estero8159. «Un fascista di meno», scrive un altro imbecille che si firma Stalin. «Figuriamoci se posso essere dispiaciuta per la morte di questo str… scrive», GattaLoca. E poi c’è anche chi si augura la morte dei suo datore di lavoro, cioè di Berlusconi. Questi alcuni commenti degli haters grillini e della sinistra che si sono scatenati. E sotto ognuno di questi insulti decine di «mi piace». Per ironia della sorte quelli che insultano sono gli stessi che parlano di “diritti civili” e accusano di “fascismo” gli avversari politici. La realtà è che sono solo dei miserabili, senza rispetto per niente e per nessuno.