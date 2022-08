Incidente sulla Gardesana: perde il controllo del veicolo e finisce nella rotonda

Pubblicità

Nelle prime ore di oggi – giovedì 18 agosto – intorno alle 00:40 sulla 45 bis della Gardesana, una macchina è uscita di strada.

Il fatto è accaduto nei pressi della nuova rotonda della zona artigianale in località Patone tra l’abitato di Arco e Ceniga nel territorio comunale arcense.

Una vettura, mentre stava procedendo in direzione Dro, all’altezza della rotonda ha perso il controllo andando a finire nell’aiuola spartitraffico e rimanendo incastrata abbattendo i cartelli stradali presenti a lato della carreggiata.

Nella zona – ancora in fase di lavori – non sono presenti impianti di illuminazione. Quello accaduto la scorsa notte non è il primo incidente che si registra lungo la rotonda fresca di apertura.

Fortunatamente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto ed il conducente sembra non aver riportato alcuna conseguenza oltre ad un comprensibile spavento. Non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco di Arco ed il personale della gestione strade della provincia. A fare i dovuti accertamenti saranno i carabinieri del radiomobile di Riva del Garda.

Disagi limitati al traffico data la tarda ora: in poco tempo tutto è tornato alla normalità.

