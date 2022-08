InCanto a Castello: domenica 21 agosto a Castel Thun

Pubblicità

Domenica 21 agosto quarto appuntamento con la rassegna InCanto a Castello promossa dalla Federazione Cori del Trentino.

Come sempre in questa rassegna, due formazioni vocali proporranno brani diversi – popolari, polifonici e profani – in sintonia con l’ambiente e le tradizioni locali.

Alle 17.00 nel Loggiato dei Cannoni di Castel Thun canteranno il Coro del Noce della Val di Sole e il Coro Voci Roveretane della Città della Quercia.

