Il seggio sicuro e un regime «imbecillocratico»

Pubblicità

Pubblicità



Spett.Le direttore,

l’Istituto Cattaneo ha diffuso la mappa dei collegi italiani evidenziando con colori diversi i seggi blindati, quelli sicuri e quelli buoni e quelli contendibili.

Sulla base di questa fotografia i partiti stanno componendo le liste con conferme ed epurazioni, stante la riduzione del numero dei parlamentari. Per l’istituto Cattaneo “solo cambiamenti davvero drastici nelle intenzioni di voto potrebbero portare ad un risultato sostanzialmente diverso“.

Pubblicità Pubblicità

Nessuno si pone il problema da dove nasca il seggio sicuro.

A mio giudizio nasce dalla mancanza di cultura nell’elettorato e dal tifo per questo o quel partito, tifo più accentuato a sinistra anche nella partecipazione al voto.

Come scriveva F. Bastiat nel lontano 1850 il regime è imbecillocratico che sfrutta il tasso di incultura negli imbecilli indotti inconsapevoli che votano secondo il tifo a prescindere da candidati, programmi e visione.

Pubblicità Pubblicità



Il dramma italiano è proprio questo: si vota per appartenenza a prescindere, insultando l’avversario.

Del resto nelle classifiche mondiali, se siamo al primo posto per beni culturali non lo siamo certo per tasso culturale, e questo spiega anche il familismo corrente.

Non giova poi la legge elettorale che : “Di riforma in riforma, quindi, il vizio di permettere le pluricandidature non sembra abbandonare il legislatore italiano. Da un lato, la norma può avere aspetti positivi, perché consente appunto di tutelare alcune candidature, considerate meritorie (per ragioni più o meno legittime); dall’altro, tuttavia, interferisce con il meccanismo democratico perché rende ripescabile, cioè eleggibile, chi invece non è stato eletto in un determinato collegio.” ( Paolo Balduzzi in La voce.info 30-1-2018)

Avvocato Paolo Rosa

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – La vostra opinione conta, sempre….)