Giorgia Meloni fa fuori la Gerosa. Alessia Ambrosi verso la candidatura

Giorgia Meloni ha ritenuto che il partito pronto a governare si dia delle regole, specie sui comportamenti che devono essere trasparenti, leali e coerenti con i valori di Fratelli d’Italia.

Sono ormai ridotte a zero le possiblità per Francesca Gerosa (foto) di essere candidata sul collegio uninominale alle elezioni del 25 settembre.

L’esponente di Fratelli d’Italia, molto vicina al presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, leghista, non è stata infatti ritenuta idonea dai dirigenti romani a correre per un posto nel prossimo parlamento.

Francesca Gerosa ha violato gli ordini di scuderia quando c’è stata la nomina sull’itea e per Giorgia Meloni questo pesa, e come un grande macigno. Il partito aveva digerito male anche la costruzione di un’associazione all’interno dello stesso partito.

Anche le voci insistenti di una sua possibile candidatura nella lista Civica Spinelli a sostegno del governatore Fugatti per le prossime provinciali non è stata digerita bene a Roma.

Non si tratta quindi di una bocciatura nel merito e delle qualità della Gerosa, ma di una poca attinenza alla disciplina politica. La questione di Itea – come si ricorda – scavò una grossa frattura fra Lega e Fratelli d’Italia.

La giunta provinciale su indicazione di Fugatti nominò direttamente Francesca Gerosa a capo dell’Itea, senza nemmeno confrontarsi con i vertici di Fratelli d’Italia che avevano sul tavolo altri nomi da proporre.

Già allora il comportamento della Gerosa non era piaciuto agli ambienti romani, da sempre infatti Giorgia Meloni chiede preparazione, competenze, ma anche lealtà, trasparenza e disciplina politica.

Questo per dire che Meloni sta preparando una grande squadra dirigente del partito numero uno in Italia e non vuole così trascinare il partito in beghe di corrente, da sempre dannose e inconcludenti per tutti.

La scelta di Roma però è anche un monito al presidente Fugatti che si era messo di traverso per la nomina alla candidatura di Alessia Ambrosi.