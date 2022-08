Fanno surf lungo il Canal Grande a Venezia, identificati i due ragazzi. La rabbia del Sindaco: “Due imbecilli prepotenti, ora la denuncia”

Pubblicità

Sono stati ripresi mentre sfrecciavano a bordo di surf elettrici lungo il Canal Grande di Venezia. “Offro una cena a chi ci aiuta a trovare questi due imbecilli e prepotenti”: così aveva scritto sui social il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

Fortunatamente, grazie alle telecamere, gli artefici della bravata sono stati identificati. Si tratta di due ragazzi australiani che sarebbero venuti appositamente in città per fare scena sul Canal Grande, spiega il Comandante della Polizia Locale.

Adesso però, dovranno pagare per quanto accaduto. Infatti, saranno soggetti a Daspo e di sicuro gli sarà inflitta una multa di circa 2mila euro ciascuno per violazioni amministrative. Non solo, le tavole erano anche prive di assicurazione e i Vigili Urbani in queste ore, stanno verificando se l’attività di surf sulle acque del centro veneziano non possa aver costituito pericolo pubblico, perché in questo caso la denuncia sarebbe penale.