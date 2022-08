Esercitazioni militari congiunte tra Russia e Cina. Pechino chiarisce: “Potenziare risposte a minacce”

Pubblicità

L’annuncio è di poche ore fa: l’esercito di liberazione popolare cinese invierà truppe in Russia per partecipare all’esercitazione congiunta rinominata “Vostok 2022”. Non solo Mosca e Pechino, ma all’esercitazione parteciperanno anche altri Paesi come India, Bielorussia, Mongolia e Tagikistan.

L’esercitazione congiunta si potrebbe tradurre in una probabile dimostrazione di forze nei confronti dell’Occidente, nonostante il Ministero della Difesa Cinese abbia specificato abbia specificato che la sua partecipazione è “estranea all’attuale situazione internazionale e regionale”.

A quanto pare, l’obiettivo di questa decisione sarebbe quella di approfondire la cooperazione amichevole e pratica con gli eserciti dei Paesi partecipanti, “in modo da migliorare il livello di collaborazione e rafforzare la capacità di risposta alle minacce”.

In ogni caso, le parti si sono esposte apertamente anche sulle proprie delicate situazioni internazionali. In particolare, la Cina, avrebbe ringraziato il Presidente Russo Valdimir Putin sul sostegno per il caso Taiwan, con la visita della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi.

“I giudizi di Putin sono una manifestazione di cooperazione strategica ad alto livello tra Cina e Russia e del sostegno reciproco, coerente e fermo su questioni che riguardano i reciproci interessi fondamentali”. Infine, pur dichiarandosi favorevole ai colloqui di pace, Pechino non avrebbe mai condannato le operazioni militari russe in Ucraina.

