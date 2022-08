Domenica 21 al Rifugio Brentei consegna della “Targa Erratica” in onore dell’alpinista Ettore Castiglioni

Pubblicità

“Un evento di libertà” – Per i veri amanti della Montagna e della Liberta’, ecco la nuova tappa del progetto “La Targa Erratica”, in programma per domenica 21 agosto 2022 al Rifugio Brentei, inizio ore 10,30. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Cles.

Il progetto ‘La Targa Erratica’ ha l’obiettivo di far conoscere un personaggio ancora sconosciuto nella sua Valle natia, il ‘Giusto dell’Umanità’, grande alpinista e partigiano, ufficiale degli alpini ed intellettuale, Ettore Castiglioni.

La prima tappa è stata realizzata 3 anni fa, quando la Targa e’ giunta nelle mani di Roberto Piccoli del Cai Tregnano (Vr) – Sezione ‘Ettore Castiglioni’, il 25 agosto 2019, dopo una festa celebrativa sul Monte Roen (Alta Val di Non).

Un’ulteriore tappa e’ avvenuta quest’anno a Feltre, in occasione della riunione annuale degli Alpinisti Accademici del Nord-Est.

Nell’occasione, la Targa e’ stata consegnata dal Cai Tregnano ‘Ettore Castiglioni’, direttamente nelle mani del grande Accademico Sergio Martini che si e’ dimostrato onorato di poterla custodire tra i suoi cimeli.

Tra i vari rappresentanti dell’Alpinismo con la A maiuscola, e’ stato scelto proprio lui, in quanto simbolo vivo di quei valori romantici che propugnava anche ‘Nino’, la Montagna come Amore e l’ Alpinismo come Passione.

E con grande piacere si comunica che sara’ proprio lo stesso Sergio Martini, che segue sin dalla prima tappa nel 2018 a Ruffre’-Mendola, a portare la Targa al Rif. Brentei, per consegnarla alla Guida Alpina Luca Leonardi, che la custodira’ al Rifugio Brentei sino a nuova destinazione.

L’evento avverra’ domenica 21 agosto alle ore 10,30 nei pressi del Rifugio (o all’interno, in caso di pioggia), e sara’ allietato dal Coro San Romedio, diretto dal Maestro Luigi Deromedis, che con grande onore segue sin dalla prima tappa del progetto.

Tra i gia’ prenotati all’evento, si segnalano rappresentanze del CAAI, sezioni del CAI italiane, esponenti della SEM di Milano, della SAT, degli Alpini, dell’ANPI nonche’ del ‘Gruppo gli Amici di Nino’.

La scelta del Rifugio Brentei non e’ certo casuale. Siamo infatti nel teatro di uno dei posti sicuramente piu’ rappresentativi dell’ onorata carriera alpinistica di ‘Nino’: le Dolomiti del Brenta patrimonio Unesco dell’Umanita’ dal 2009. Non e’ un caso se dopo la sua morte, avvenuta a soli 35 anni dopo una vita intensissima, la SAT gli ha dedicato un bivacco a 3.135 metri sulla Cima Crozzon, ed una ferrata Castiglioni (segnavia 321) nei pressi della Cima d’Agola, variante della Via delle Bocchette.

Ma soprattutto si commemora un Alpinista amante della Liberta’, cosi’ come anche lo era, un personaggio molto conosciuto in zona, e che proprio al Rif. Brentei ha vissuto per ben 62 anni con la sua famiglia, il ‘Custode del Brenta’ Bruno Detassis.

A seguire e’ previsto un pranzo solidale su prenotazione, con una quota devoluta alla Fondazione Giuliano De Marchi per il Tibet onlus, che si occupa di progetti educativi e sanitari in Tibet, intitolata all’ex membro Accademico e medico CAAI nonche’ tra i fondatori di Mountain Wilderness, Giuliano De Marchi.

