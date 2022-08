Deceduto al Santa Chiara Paolo Martini, il 67 enne caduto dalle scale sulla Mendola

Pubblicità

Il 67 enne di Ruffré (Val di Non) – Paolo Martini – che era stato trasportato nella serata di martedì nel reparto di rianimazione del Santa Chiara di Trento, è mancato ieri, mercoledì 17 agosto 2022.

L’uomo, nel rientrare in casa martedì, ha perso l’equilibrio ed è caduto dalle scale. Il fatto è avvenuto in località Tre Ville, non lontano da passo Mendola. Il 67 enne è stato trovato verso le 19:30 da un vicino che si trovava nello stabile per trascorrere le proprie vacanze.

Immediato l’arrivo dei soccorsi con anche l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti. I vigili del fuoco volontari di Ruffré con due soccorritori volontari dell’associazione Trasporto infermi di Fondo, invece, hanno subito raggiunti la località Tre Ville per prestare le prime cure al 67 enne.

Nella caduta, l’uomo aveva perso i sensi ed aveva riportato vari traumi. A Trento – dove era stato portato d’urgenza con l’elicottero – le sue condizioni erano immediatamente parse critiche e l’uomo era stato ricoverato in rianimazione dove è però mancato ieri.

Martini, che contava origini roveretane, si era trasferito in Val di Non dopo il matrimonio. Con la famiglia aveva poi vissuto tra Bolzano e la Mendola e, non appena era arrivato il momento di andare in pensione, l’uomo aveva iniziato a trascorrere quasi tutto l’anno in montagna.