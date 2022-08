Da una collaborazione tra Porsche e Pixar Animation Studios nasce una reale Sally Carrera!

Pubblicità

Chi non ricorda Sally, la meravigliosa Porche 911 di un particolare azzurro (colore ore chiamato Sally Blue Metallic), interesse amoroso in Cars (QUI link) di Saetta McQueen?

Ora, una collaborazione tra Pixar Animation Studios, Style Porsche, Porsche’s Sonderwunsch team e Porsche Cars North America ha realizzato – ad oltre 15 anni dal primo film della serie – una vera Sally in gomme e carrozzeria!

Sally Special – basata sulla velocissima 911 Carrera GTS del 2022 – ha un motore che permette un’accelerazione da 0 a 100 in 3,1 secondi.

Nata per festeggiare i 20 anni della 911 Carrera del 2002, questa vettura dal nome “Porsche 911 Sally Special” è l’unica al mondo (almeno per ora). Inoltre, per gli appassionati dei film, gli interni e gli esterni di questa vettura sono un omaggio incredibile ai film di Cars.

Sally Special verrà venduta il 20 agosto prossimo in occasione di un’asta di RM Sotheby’s (QUI link): il ricavato verrà donato in beneficienza a Girls Inc. e UNHCR.