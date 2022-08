Claudio Cia (FdI): «Rimango sul territorio trentino per aiutare il centro Destra»

Pubblicità

Sono 145 i gazebi fatti dal consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cia a partire dall’8 maggio del 2021. Uno ogni 3 giorni e in tutte le valli del Trentino. Un record difficilmente battibile.

Questa «sana» abitudine di stare sul territorio sembra essere molto apprezzata dalla comunità. Infatti i cittadini lo attendono per essere aggiornati oppure c’è chi lo chiama chiedendo espressamente di venire «dalla sue parti» col gazebo.

Un luogo insomma di confronto, di aggiornamento per tutti con la curiosità di sapere come finirà il 25 settembre. E se a farlo è un componente della maggioranza il valore è anche doppio.

Claudio Cia ha voluto ringraziare tutte le persone che lo seguono in giro per il Trentino con una messaggio sulla sua pagina social molto seguita: «Ringrazio per la stima coloro, e sono davvero tanti, che nelle ultime ore, nei gazebo, negli incontri vis a vis, ma anche sui social e via SMS, mi stanno chiedendo se sia intenzionato a presentare la mia candidatura alle elezioni politiche che si terranno il prossimo 25 settembre. Mi dispiace deluderli ma la mia intenzione è quella di rimanere in Trentino per continuare a lavorare per il bene dei nostri cittadini e della nostra Autonomia, ritenendo di essere maggiormente incisivo dagli scranni del Consiglio provinciale dove posso portare all’attenzione di chi governa la nostra Provincia le problematiche e le proposte che emergono dal mio continuo dialogo con il territorio».

L'esponente di Fratelli d'Italia ha confermato che nel prossimo periodo, rafforzerà ulteriormente la sua presenza sul territorio trentino per sostenere i candidati di Fratelli d'Italia e della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni nazionali del 25 settembre. «L'auspicio è che il Governo che si formerà a seguito delle elezioni possa contare su una pattuglia autonomista di Onorevoli e Senatori che abbiano a cuore i bisogni vissuti quotidianamente dai trentini e le necessità (in termini finanziari e di competenze) della nostra Autonomia» – conclude il messaggio di Cia.



