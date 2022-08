Bloccata nel traffico in procinto di partorire: la polizia stradale la scorta in ospedale

Pubblicità

È una storia a lieto fine quella che si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri – mercoledì 17 agosto – lungo le trafficatissime strade dell’Alto Garda.

A causa del traffico pesante, quella che si è invece conclusa nel migliore dei modi sarebbe potuta diventare un dramma: nel pomeriggio, bloccata nel traffico della cittadina di Riva del Garda, c’era una donna in procinto di partorire. Dopo l’allarme lanciato, a soccorrere la donna è arrivata una pattuglia della polizia stradale di Trento in moto che, con sirene e lampeggianti, hanno fatto da spartitraffico lungo la strada per l’ospedale.

Questo ha permesso alla donna di raggiungere rapidamente l’ospedale Santa Maria del Carmine a Rovereto, dove successivamente ha dato alla luce il suo bambino. Mamma e bambino stanno bene.