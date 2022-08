Sara Ferrari, fascista a chi?

Pubblicità

Egregio Direttore,

scrivo in merito alle poco “democratiche” esternazioni della consigliera del PD (per esteso: partito democratico), Sara Ferrari. (clicca qui per leggerle)

Ho sempre votato centrodestra e questo non è un segreto per nessuno, ma non mi sono mai sentita “fascista” per questo.

Il fascismo è morto e sepolto, e meno male, tranne nei momenti in cui a qualcuno fa comodo “riesumarlo” per spaventare gli elettori in prossimità delle elezioni.

Trovo in questo “stratagemma” la chiara pochezza di intenti, la chiara dichiarazione di non avere argomenti. Personalmente pur essendo politicamente “dall’altra parte”, riconosco se l’operato di un esponente politico di sinistra è utile alla società. Non condanno a prescindere chi non la pensa come me.

Non ho avuto alcuna difficoltà a riconoscere dei meriti, quando ci sono stati, di esponenti politici che non fanno parte del mio modo di pensare, come viceversa, non mi sono mai fatta problemi a condannare chi, pur essendo vicino al mio modo di pensare, ha fatto o detto cose sbagliate.

Nel 1992 ho fatto il tifo per Nilde Iotti candidata di sinistra alla Presidenza della Repubblica (perché sono fascista) e a malincuore nel IV scrutinio ottenne 256 voti (perché sono ignorante).

Ho stimato Berlinguer pur essendo del PCI perché vede, signora Ferrari, il problema non sta nel popolo fascista, comunista o democristiano (riferito agli statisti, quelli veri, della prima Repubblica). Il problema siete voi che vi ritenete “politici” ma siete di un livello talmente basso che i veri politici si stanno rivoltando nella tomba.

Sono dell’idea che chi si riconosce in un partito “democratico” debba assolutamente dimostrare di esserlo. Soprattutto, in un momento delicato come questo, per il nostro Paese, il mondo intero e la nostra città, ci vogliono argomenti convincenti per evitare di trovarci a votare in quattro gatti.

Perché la gente è stufa di leggere beghe e la totale mancanza di programmi concreti per migliorare la vita alle persone che, fra pandemia, guerra e rincari, ha bisogno di istituzioni che trasmettano fiducia.

Quindi cara consigliera Sara Ferrari, che rifiuta i confronti con media che non sono dalla sua parte, eviti di offendere chi non è del suo “pensiero”, ma si dia da fare per proporre qualcosa di concreto.

Chiara Mazzalai – Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – La vostra opinione conta, sempre….)

