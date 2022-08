Roberto Paccher vola a Miami per incontrare Chico Forti

Pubblicità

Pubblicità



Missione in Florida per il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher che è volato a Miami per incontrare Chico Forti, il trentino al centro di una complessa vicenda giudiziaria che si trova in carcere da 22 anni con un’ accusa di omicidio che l’ex surfista ha sempre rigettato e sui cui la comunità internazionale è divisa.

«Venerdì incontrerò Forti nel carcere alla periferia di Miami. Si tratta di un viaggio che avevo già programmato da tempo ma che sono stato costretto a rinviare a causa della pandemia. Ritengo doveroso che le istituzioni facciano sentire la propria vicinanza a questo nostro sfortunato conterraneo».

Dopo l’incontro con Chico Forti Paccher incontrerà anche il console italiano in Florida e sarà dunque l’occasione per fare il punto della situazione per quanto riguarda il trasferimento in Italia di Forti.

Pubblicità Pubblicità

«Sembrava che il suo trasferimento fosse prossimo un paio di anni fa ma poi il meccanismo si è di nuovo bloccato. In questa occasione – osserva il vicepresidente del Consiglio regionale – porterò in carcere a Chico una lettera scritta dal presidente della Provincia che vuole ribadire come il proprio territorio non lo abbia dimenticato. Il nostro augurio è che questo viaggio possa contribuire a smuovere le cose e a tenere viva l’attenzione su di lui».

Come si ricorda la vicenda del trasferimento di Chico Forti in virtù della convenzione di Strasburgo era stata data per certa il 23 dicembre del 2020 quando il ministro degli esteri Luigi di Maio annunciava il suo imminente trasferimento in Italia.

Di Maio aggiunse che Chico Forti avrebbe passato la Pasqua in Italia insieme ai parenti.

Pubblicità Pubblicità



Da allora però sulla vicenda è calato un misterioso silenzio. Chico forti era stato trasferito dal carcere di Miami in un’altra struttura, dove di solito vengono spostati i detenuti in procinto di essere rimpatriati, ma poi tutto si è bloccato.

Lo zio Gianni Forti su voce24news (clicca qui per vedere la puntata) ha ricostruito cosa è successo negli ultimi 2 anni cercando di dare delle risposte sul perché il nipote non è ancora stato trasferito in Italia. «Il discorso è solo politico, il cambiamento purtroppo dell’amminisrazione con la nomina di Biden ha cambiato molte cose». – aveva spiegato lo zio di Chico Forti al conduttore Roberto Conci che lo incalzava con le domande.

Un nuovo tentativo durante il 2021 era stato compiuto dalla ministra della Giustizia Italiana Cartabia ma senza nessun successo. «Ora – lo ha spiegato a mediaset lo stesso Zio Gianni – la cosa si blocca nuovamente per via della caduta del governo italiano».