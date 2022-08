Il Centro S. Chiara porta il Nuovo Balletto di Toscana al Teatro Comunale di Tesero

Pubblicità

Conto alla rovescia per Trentino Danza Estate, la manifestazione di formazione, danza e spettacolo in programma a Tesero dal 21 al 27 agosto e che ha confezionato per l’occasione un ricco cartellone di eventi per festeggiare i vent’anni.

Oltre alla formazione, che prevede per tutta la settimana lo svolgimento di lezioni nei vari stili di danza, tenute da docenti internazionali con musiche eseguite dal vivo da musicisti professionisti, sono previste alcune inedite serate di intrattenimento e spettacolo per il pubblico, ideate appositamente per questa speciale occasione.

Diversi gli appuntamenti assolutamente da non perdere che si svolgeranno al Teatro Comunale di Tesero, in particolare quello previsto lunedì 22 agosto. Ospite di Tde sarà la compagnia del Nuovo Balletto di Toscana diretto da Cristina Bozzolini.

La serata è organizzata dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara in collaborazione con Trentino Danza Estate, nell’ambito del Circuito Danza del Trentino-Alto Adige. Lo spettacolo, intitolato “Midnight Youth” – “Duplici” – “Quattro/Quarti”, andrà in scena al Teatro Comunale di Tesero alle ore 21.15.

Una grande occasione per assaporare la magia della danza, in una serata di fine estate durante la quale si esibirà una tra le più interessanti e innovative giovani compagnie nazionali. In programma un trittico di coreografie tutto da scoprire.

La prima coreografia si intitola “Midnight Youth”, si basa sulle parole del cantautore americano Bradford Cox e si ispira alla raccolta di poesie “La bambina pugile del 2018” di Chara Livia Candiani che fa riferimento alla crescita personale. La coreografia è stata creata da Philippe Kratz ed è interpretata da Cristina Acri, Matteo Capetola, Matilde Di Ciolo, Veronica Galdo e Niccolò Poggini.

La seconda coreografia prevista nel corso della serata si intitola “Duplici” ed è stata creata da Giulia Molinari sulle musiche di Gregory Lemarchal ed è interpretata da Fiammetta Gotta che attraverso la danza racconta le emozioni di due mondi che si intersecano e si scambiano in un divenire ritmato e incalzante.

Il programma della serata proposta dal Nuovo Balletto di Toscana si concluderà con una coreografia di quaranta minuti intitolata “Quattro/Quarti” nella quale i quattro danzatori in scena rappresentano quattro elementi, quattro personalità, quattro forze e debolezze in un susseguirsi di incontri e scontri, alla ricerca dell’unicità e del tutto. Le musiche sono di Skin to Skin, Raime, Meredith Monk e Lisa Gerrard. Danzano Carmine Catalano, Francesca Capurso, Veronica Galdo e Aldo Nolli.

Per gli allievi e gli insegnanti del Trentino Danza Estate è previsto un biglietto di cortesia ad € 2,50 cad. Per tutti gli altri spettatori (inclusi i genitori e gli accompagnatori degli allievi) il biglietto unico di € 12,00. Per acquisti e prenotazioni è possibile consultare il sito del Centro Santa Chiara www.centrosantachiara.it

Altra serata organizzata in occasione del ventennale di Trentino Danza Estate è quella prevista per mercoledì 24 agosto al Teatro Comunale di Tesero, durante la quale il coreografo Daniele Ziglioli, che sarà anche ospite per tutta la settimana come docente di danza contemporanea, propone il suo nuovo lavoro intitolato “Hardest to love“.

La coreografia nasce dall’idea che l’avere paura di amare spesso si confonde come un pericolo reale o immaginario che provoca sostanzialmente tre reazioni: fuga, freezing e attacco. Due giovani danzatori attraverso queste tre reazioni, portano in scena ciò che per loro vuol dire essere più difficile da amare. Gli interpreti sono GianKarol Borriello e Marta Ravetta. La serata ospiterà anche cinque giovani compagnie trentine nate all’interno di altrettante scuole di danza.

