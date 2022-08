Gas, in Europa i prezzi schizzano a nuovi massimi e Mosca avverte: “Inverno difficilissimo”

Pubblicità

L’aumento del prezzo del gas non sembra fermarsi tanto che ieri, sulla Piazza di Amsterdam ha raggiunto quota 246 euro per megawattora, per poi chiudere in rialzo a 225.

Ad avvisare l’Europa sui rischi del prossimo inverno ci pensa il colosso russo Gazprom che in una nota prospetta un inverno europeo difficilissimo. Se dovesse persistere tale tendenza, i prezzi potrebbero superare i 4mila dollari per mille metri cubi in inverno. Un incremento che equivarrebbe almeno al 60%.

Una situazione complicata aggravata anche dalla siccità che starebbe rendendo più difficili le operazioni di trasporto di carbone. Caldo e siccità che hanno portato ad un aumento del fabbisogno energetico, aggravando una crisi che potrebbe spingere in recessione l’economia europea.

Di fatto, la previsione russa di un aumento del 60% dei prezzi del gas per il prossimo inverno, non rassicura l’Europa tanto che la Germania, tra i Paesi più colpiti dalla crisi energetica è stata costretta a prendere decisioni rigide.

In particolare, il Governo tedesco avrebbe invitato i cittadini a ridurre i consumi, impostando una tassa sull’uso del gas. Non solo, ma avrebbe anche deciso di rinviare la chiusura delle ultime tre centrali nucleari ancora in funzione nel Paese.

