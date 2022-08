È recentemente mancato Marziale, il murgese che a Stengheli aveva rapito il cuore di grandi e piccini

Pubblicità

Pubblicità



Marziale era un bellissimo murgese (razza di cavalli originaria delle Murge) dal manto morello (nero) e, per chi aveva occasione di passare da Stengheli (frazione di Lavarone), andarlo a salutare con una carezza era una tappa fissa, quasi obbligatoria, come se il non andarlo a salutare fosse una vera mancanza di rispetto.

Adorato da grandi e piccini, Marziale ha recentemente attraversato il cosiddetto “ponte dell’arcobaleno”.

La sua vita, insieme alla proprietaria Nicoletta Bertoldi (comandante del Corpo di Polizia Municipale di Lavarone), è stata ben vissuta sull’Altopiano di Lavarone.

Pubblicità Pubblicità

26 anni possono sembrare pochi, ma in realtà vedere un cavallo arrivare a questa età in buone condizioni e con solo qualche acciacco è davvero un caso raro. Questi animali possono superare i 30 anni di età, ma non sono molti i soggetti che arrivano a questo traguardo in buone condizioni.

Marziale è stato uno dei fortunati: gli acciacchi dell’età avevano iniziato a farsi sentire e, nonostante la sua morte sia stata improvvisa, arrivare a 26 anni con ancora nel cuore la voglia di vivere e di fare è davvero segno di una vita sana e felice.

Salutare un compagno di vita come lui non sarà di certo facile e ci vorrà del tempo per accettare il vuoto che ha lasciato nel cuore sia di Nicoletta Bertoldi che di tutti coloro che si erano abituati alla sua vivace personalità.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità