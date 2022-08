Degrado stadio Briamasco: De bertoldi attacca Il sindaco Ianeselli a colpi di «Tweet»

Pubblicità

Tutto nasce da un articolo «denuncia» pubblicato su Itasportpress la testata giornalistica del comune di Catania che rilancia le dichiarazioni dell’allenatore del Trento Lorenzo D’Anna e i giocatori che si lamentano giustamente per le pessime condizioni del terreno di gioco. Porzioni di campo ingiallito e rovinato che crea difficoltà ad esprimere il calcio molto tecnico predicato dal mister gialloblu’.

La notte ci sono pure i conigli nel terreno di gioco che scavano nell’area di rigore creando buche. Di seguito però vengono elencate le tantissime criticità, a partire dalla mancanza di copertura dei settori occupati dai tifosi nelle curve; mancano i bar in ogni settore; per accedere ai servizi igienici si deve passare in altri settori dello stadio e spesso c’è chi non fa ritorno nel proprio posto; tutti gli ingressi sono dal lato strada di via Roberto da Sanseverino; gli spogliatoi angusti e piccoli di 60 mq. occupati da circa 30 persone in ogni partita.

Gli arbitri che nel professionismo ora sono 4 si cambiano in uno spogliatoio da 6mq. con una sola doccia. Se arriva un fischietto donna che succede? Andrà forse nel locale antidoping altro non si può fare.

Per il locale della Procura Federale, di solito con tre persone, è stato liberato il magazzino di 3 mq. che era il deposito del custode responsabile dello spogliatoio; esiste anche un problema di parcheggi che si aggrava quando piove.

Ce ne sarebbe abbastanza insomma perchè il comune di Trento intervenisse, soprattutto per sostenere una squadra che punta apertamente alla serie B.

Ad accendere i fari sulla situazione dello stadio Briamasco ci ha pensato ieri Andrea De Bertoldi, senatore di Fratelli d’Italia in odore di candidatura per le prossime elezioni del 25 settembre che si è scagliato contro il sindaco Franco Ianeselli. «E l’Amministrazione comunale del comune di Trento cosa fa?» – interroga De Bertoldi. «Nulla come per la INsicurezza del centro, per lo spaccio, o magari per i problemi del passante ferroviario. Solo promesse, e chiacchiere contro le destre»

Con un tweet il sindaco di Trento risponde: «Tribuna sarà montata il 30/8, reti vengono sostituite, messe trappole per i conigli (fondamentale chiudere i cancelli quando si esce). Anno scorso spesi 1,5 mln per adeguamento stadio. A te interessa qualcosa? No. Perché devi insultare a casaccio essendo in campagna elettorale».

Ma non finisce qui perché il senatore reagisce subito con un contro tweet: «Caro Ianeselli la stizza con la quale rispondi denota che ho colpito nel segno delle incapacità della tua Amministrazione. Non sapete progettare nulla, ma solo mettere -le pezze- Infine sappi che al Briamasco ci vado da quasi quarant’anni pagandomi sempre l’abbonamento. Io.

