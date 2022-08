Dal 17 al 28 agosto a Tonadico la mostra “70 anni di Soccorso Alpino e Speleologico Trentino”

Pubblicità

La mostra fotografica itinerante che celebra i 70 anni del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è esposta a Palazzo Scopoli a Tonadico (Primiero) dal 17 al 28 agosto.

Sabato 20 agosto alle ore 18 la presentazione con racconti, aneddoti e curiosità di montagna a cura del Soccorso Alpino di Primiero.

Con fotografie di ieri e di oggi e attraverso un percorso di 7 parole chiave, la mostra ripercorre i 70 anni di storia del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, in cui l’immutato spirito di solidarietà di soccorritrici e soccorritori appassionati di montagna si lega alle evoluzioni dei materiali, dei mezzi e delle tecniche di soccorso.

1952: dopo un drammatico incidente sulle Dolomiti di Brenta che scosse tutta Italia, nel quale persero la vita tre giovani escursionisti, rimasti imprigionati per giorni in un crepaccio insieme a una quarta compagna di cordata unica sopravvissuta, nascono in Trentino le prime Stazioni del Corpo Soccorso Alpino.

Tramite un’organizzazione strutturata di soccorso in montagna – che da lì in pochi anni si diffonderà in tutta Italia – venivano istituzionalizzate le forme di aiuto che da sempre avevano caratterizzato le comunità alpine, fin da quando le alte quote erano diventate uno straordinario terreno di avventura e di scoperta.

Dal 17 al 28 agosto al Palazzo Scopoli, Piazzetta Marzollo 3 a Tonadico (Primiero).

INGRESSO GRATUITO

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19.00

Sabato 20 agosto, ore 18.00

Presentazione della mostra, racconti, aneddoti e curiosità di montagna a cura del Soccorso Alpino di Primiero. Con la collaborazione della Pro Loco di Pinzolo

