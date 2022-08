Bar Al Nuraghe, il Sindaco Galvan resisterà in giudizio contro il ricorso della titolare al Consiglio di Stato

Pubblicità

Le vicende legate Bar Al Nuraghe, ormai famoso in tutta Italia, sembrano non finire proprio mai.

Infatti si è saputo che la titolare del Bar in questione, la signora M.C., ha presentato un ricorso perfino dinanzi al Consiglio di Stato.

E per l’esattezza contro: l’ordinanza pronunciata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento il 10 giugno 2022; le varie ordinanze del Sindaco Enrico Galvan (con le quali si disponeva la revoca del titolo abilitante l’esercizio pubblico di bar e la chiusura immediata del medesimo esercizio pubblico); il sigillo apposto il 23 marzo 2022 dai Carabinieri di Borgo Valsugana con la muratura dell’accesso al locale; ed il provvedimento dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli emesso il 29 marzo 2022.

L’Amministrazione comunale di Borgo Valsugana però non è rimasta a guardare e, tramite la delibera n. 97 pubblicata quest’oggi, la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a resistere in giudizio contro il ricorso presentato dalla titolare del Bar Al Nuraghe in quanto non solo il TAR di Trento aveva già respinto la domanda cautelare presentata dalla signora M.C., ma anche perché – come si legge nel testo – “si ritiene necessario tutelare le ragioni del Comune di Borgo Valsugana, ritenendo legittimi i provvedimenti impugnati”.

La competenza ad assumere il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Borgo Valsugana sarà in capo all’Avvocatura Generale dello Stato.

Come non dimenticare la titolare del Bar Al Nuraghe mentre strappava (almeno 4 volte) i sigilli, cosa che ha portato perfino ad una muratura dell’entrata del locale; (qui l’articolo) come non scordare le offese indecenti che hanno dovuto subire i membri delle forze dell’ordine, mentre facevano semplicemente il loro difficile mestiere; e da ultimo come non ricordarsi di tutte le lotte no-vax, no-green pass e no-mask di questa persona che adesso dovrà vedersela con l’Avvocatura di Stato. Come si suol dire: tanti auguri.

