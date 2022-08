Addio a Freya: il tricheco star ucciso a causa dei turisti

Pubblicità

Il tricheco mascotte di Oslo, star indiscussa del fiordo, è stato recentemente soppresso. La decisione del governo norvegese è arrivata dopo “numerose e attente riflessioni”.

Freya, questo il nome del tricheco, a causa dei turisti e della sua capacità nel sentirsi a proprio agio con le persone, ha iniziato a dare segnali di stress: non dormiva quanto avrebbe dovuto, non si nutriva a dovere e stava rischiando di diventare un pericolo per quelle stesse persone che l’avevano resa famosa. O meglio, dava segnali di stress ma non era aggressiva.

“(…) La decisione di praticare l’eutanasia sul tricheco e’ stata presa sulla base di una valutazione completa della continua minaccia alla sicurezza umana (…)“, ha dichiarato in un comunicato il capo della Direzione norvegese della pesca, Frank Bakke-Jensen. “(…) Attraverso le osservazioni in loco della scorsa settimana è stato chiarito che il pubblico ha ignorato l’attuale raccomandazione di mantenere una chiara distanza dal tricheco. Pertanto, la direzione ha concluso che la possibilità di potenziali danni alle persone era alta e il benessere dell’animale non veniva mantenuto (…)“

Questo tricheco – quindi – è vittima dei turisti stessi che tanto aveva attirato: dormiva sulle barche, a volte le affondava, si avvicinava alle persone, nuotava con loro. La sua unica colpa è quella di essersi fidata del cibo e delle persone amichevoli che volevano invece solo sfruttarla per le proprie foto senza pesare al suo benessere.

Le persone non hanno rispettato la distanza da mantenere ed a rimetterci è stata solo Freya. Una vera ingiustizia.

Di recente è inoltre partita una raccolta fondi al fine di far erigere una statua che la ritragga e ricordi.

