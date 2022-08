A Cles una serata dedicata alla montagna con l’alpinista Hervé Barmasse

Pubblicità

L’auditorium del polo scolastico di Cles farà da cornice venerdì sera, 19 agosto alle 21, a un evento dedicato agli appassionati di montagna ma non solo.

Hervé Barmasse, il più forte alpinista italiano ma anche scrittore e divulgatore, il quale ha improntato la sua vita, istintivamente rivolta alla scoperta e all’avventura in montagna, approderà infatti in Val di Non con una serata dal titolo “Oltre l’orizzonte”.

L’appuntamento è organizzato dall’associazione “La storia siamo noi” in collaborazione con la Sat giovanile di Fondo e l’Apt Val di Non.

Si tratta di un incontro che ha lo scopo di essere un racconto soprattutto per i giovani, per avvicinarli a scoprire la montagna in ogni aspetto, per il rispetto dovuto, il coraggio e le paure nel vivere le scalate, il bello dell’avventura e il senso di libertà che trasmette.

L’idea è quella di far nascere un progetto con i ragazzi nonesi per poi vivere con loro un’esperienza unica in Val d’Aosta con Hervé, sulla sua montagna, il Cervino.

La serata sarà moderata da Omar Oprandi, scalatore e conduttore televisivo. Per prenotare il proprio posto è possibile chiamare il numero 0463.830133.

«L’estremo orizzonte è la parte più lontana a cui può giungere il nostro sguardo. Ma se con immaginazione e creatività proviamo ad andare oltre, riusciremo a dare forma ai nostri sogni, raggiungere i nostri obiettivi, vincere le sfide che ci pone la nostra esistenza pur sapendo che potremmo anche andare incontro a fallimenti».

