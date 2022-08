Vallagarina: 2 arresti e due denunce per spaccio

Pubblicità

Due arresti e due denuncie per spaccio di Droga in Vallagarina. È questo il bilancio di 2 operazioni distintesvolte dai Carabinieri di Rovereto alcuni giorni fa.

Tutti e 4 i protagonisti dello spaccio di droga sono residenti in Vallagarina. I militari di Mori nutrivano forti sospetti su due uomini di 31 e 59 anni che ritenevano coinvolti in attività di spaccio. Per questo avevano deciso di tenerli costantemente d’occhio.

Dopo averli bloccati per un normale controllo i due sono stati trovati in possesso di qualche grammo di droga e per questo i carabinieri di Mori hanno esteso il controllo presso l’abitazione dei due.

Dalla perquisizione sono saltati fuori ulteriori 3 panetti di hashish, dello stupefacente sintetico DMT( sostanza psicotropa molto potente che arriva dall’AMAZZONIA) , 7 piante di canapa in essicazione e altre 15 interrate nell’orto. L’operazione è terminata con l’arresto del 59 enne e con la denuncia del 31 enne.

Nella seconda operazione i Carabinieri hanno arrestato un 28 enne latino americano trovato in possesso, presso la sua abitazione di 56 grammi ci cocaina occultata nell’armadio della camera da letto.

La compagna 27 enne è stata trovata in possesso invece di alcuni grammi di hashish nella borsetta. Il 28 enne è stato subito arrestato mentre la 27 enne è stata denunciata e segnalata come assuntrice di stupefacenti al commissariato del governo. Giova precisare che per tutti i protagonisti vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata, dalle Autorità Giudiziarie competenti, con sentenza irrevocabile.