Riqualificazione piazza Mostra, lavori finiti per dicembre

I lavori di riqualificazione di Piazza della Mostra che hanno preso avvio ufficialmente nel mese di giugno 2021 stanno procedendo come da cronoprogramma; la conclusione è prevista per dicembre 2022, con una durata complessiva dei lavori pari a circa 560 giorni.

Durante l’inverno 2021 si sono concluse le lavorazioni riguardanti la modifica della viabilità carrabile, con l’allontanamento della sede stradale di Via B. Clesio dal Castello del Buonconsiglio e la creazione di una nuova configurazione delle rampe di ingresso al museo permettendo il superamento delle barriere architettoniche di accesso allo stesso.

A partire da aprile 2022 le lavorazioni sono concentrate nella zona di Piazza Mostra e hanno riguardato la parte più complessa del progetto ovvero la sostituzione e l’integrazione dell’ingente rete di sottoservizi presenti in loco, collocata nella zona antistante la cortina edilizia. Durante questa fase oltre al Comune di Trento sono stati coinvolti anche i gestori Novareti, SET, Telecom Italia e Trentino Digitale per la sostituzione e integrazione dei sottoservizi di rispettiva competenza.

La posa dei sottoservizi con gli allacciamenti necessari risulta ultimata; entro la metà di agosto l’impresa Boccher, appaltatrice dei lavori di riqualificazione della piazza, terminerà i reinterri e i costipamenti.

Durante le prossime settimane seguiranno la posa dei massetti e la realizzazione delle nuove pavimentazioni, in pietra Rosso Trento nella zona prospiciente gli edifici e in smolleri di porfido nella restante parte.

Completeranno l’opera la posa dei nuovi corpi illuminanti e le finiture a verde. Per la realizzazione del verde urbano il Comune ha ritenuto preferibile programmare l’intervento alla fine di agosto per consentire, congiuntamente, la predisposizione all’interno delle aree a verde dell’infrastruttura per il nuovo impianto di illuminazione esterna delle mura del complesso fortificato che verrà realizzato a cura del Castello del Buonconsiglio.