Ripresi mentre devastano i cartelloni della Lega a Trento nord – IL VIDEO

Questa volta gli imbrattatori seriali potrebbero non farla franca. Quelli che, per intenderci, vandalizzano il nostro centro storico a suon di bombolette spray. (Clicca qui per vedere)

Sono infatti stati ripresi dal consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Cia mentre imbrattavano l’ennesimo cartellone pubblicitario esposto a Trento Nord nel parcheggio dietro l’IperCeramica.

Dentro la pubblicità elettorale della lega hanno scritto con il pennarello nero: «Benvenuti i rifugiati». Come si vede nel video si tratta di due ragazzi e una ragazza.

Quasi sicuramente si tratta di giovani legati agli ambienti anarchici e ai centri sociali. Grazie al video e alla targa della macchina non dovrebbe essere un problema identificarli.

Claudio Cia poi ha girato alla nostra redazione il video. Da ricordare che chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. Le immagini originali sono a disposizione delle forze dell’ordine. Trattasi infatti di fatto di cronaca che è catalogato come reato. (clicca qui per vedere il video completo)