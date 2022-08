PD nel caos: addio al parlamento per Monica Cirinnà

Pubblicità

Ci sono voluti 3 rinvii della riunione che doveva decidere le candidature del partito Democratico. Un giornata molto turbolenta quella di ieri che alla fine ha visto alcuni esclusi eccellenti.

Una decisione resa ancor più complicata dal taglio di parlamentari (che diventerà effettivo già da questa tornata elettorale) che limita i posti in parlamento del 30%. La maggiori sorprese, se così si possono chiamare, arrivano dall’elenco degli esclusi (con alcuni personaggi che si sono auto-esclusi perché non inseriti in collegi difficili)

Ma a fare più rumore, specialmente parlando di diritti, è la scelta fatta dal Partito Democratico su Monica Cirinnà (e la conseguente decisione della senatrice in carica): «La mia avventura finisce qui: comunicherò la mia non accettazione della candidatura. Mi hanno proposto un collegio elettorale perdente in due sondaggi, sono territori inidonei ai miei temi e con un forte radicamento della destra. Evidentemente per il Pd si può andare in Parlamento senza di me, è una scelta legittima. Resto nel partito, sono una donna di sinistra ma per fortuna ho altri lavori» – Così la Cirinnà amareggata alla fine della convulsa giornata.

Alla riconosciuta paladina dei diritti civili di gay, lesbiche e lbtg, della legge sulle unioni civili, sostenitrice del ddl Zan dunque, non è stato proposto uno spazio elettorale sicuro. Anzi, quel collegio in cui doveva essere inserita era appannaggio del centrodestra secondo gli ultimi sondaggi.

Altri due esclusi eccellenti sono Giuditta Pini, punto di riferimento dei giovani del Partito Democratico, Luca Lotti ex ministro dello sport, e Stefano Ceccanti che ha indetto una conferenza stampa per spiegare le motivazioni della sua esclusione.

Si prevedono forti polemiche per il rappresentante che doveva essere candidato nel collegio a Pisa, roccaforte del PD, e che invece per gli equilibri politici ha dovuto lasciare il passo a Fratoianni.

