Nuova frana di grosse dimensioni sulla Marmolada, allertati i soccorsi

Una frana di grosse dimensioni a Cima Uomo in Marmolada si è staccata questo pomeriggio sul versante che dà verso la Valle di Fassa.

Al momento – informa la Protezione civile della Provincia autonoma di Trento – è in corso un sopralluogo aereo con gli esperti del Servizio geologico. Sono state subito attivate le procedure di verifica con l’allerta in prima battuta delle squadre del Soccorso alpino e in supporto anche i vigili del fuoco volontari ed il Saf.

Il primo compito è verificare le condizioni della parete e contestualmente l’eventuale presenza in loco di escursionisti anche se al momento non risulterebbero coinvolte persone.

Il crollo roccioso non ha interessato percorsi normalmente frequentati da escursionisti stando ai primi riscontri del servizio geologico della Provincia che ha appena effettuato un sorvolo sulla zona interessata dalla frana.

Si escluderebbe pertanto il coinvolgimento di persone.

La zona è piuttosto impervia, difficile stimare le dimensioni del fenomeno che tuttavia sembrano più contenute rispetto alla prima impressione dato che il movimento ha generato una nuvola di polvere.

