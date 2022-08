Molveno, perde il controllo dell’auto e finisce contro la roccia: 22enne elitrasportato al Santa Chiara

Pubblicità

Poco dopo la mezzanotte di oggi, 16 agosto, un ragazzo di 22 anni è stato elitrasportato in codice rosso al Santa Chiara, dopo un grave incidente nella zona di Molveno. Stando alle prime informazioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell’auto, scontrandosi contro una roccia a lato della carreggiata.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Molveno che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata nonché al supporto delle operazioni di soccorso. Infatti, è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso che ha stabilizzato il ragazzo sul posto, per poi traferirlo in codice rosso al Santa Chiara di Trento.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora completamente chiare, i rilievi delle Forze dell’Ordine permetteranno di ricostruire quanto accaduto.

