Isera – Avio: autista 23 enne indagato per omicidio stradale

Pubblicità

Pubblicità



Verrà indagato con l’accusa di omicidio stradale il ragazzo di 23 anni di Rovereto che, lo scorso 13 agosto 2022, era alla guida dell’auto rimasta coinvolta nell’incidente cui il 21 enne Emanuele Campostrini (QUI il link) ha perso la vita.

Tra venerdì e sabato, verso l’1:30 di notte, un’auto con alla guida un 23 enne (giovane poi risultato positivo all’alcol test, con un valore tra gli 0,8 e gli 1,5 grammi per litro di sangue) è andata contro un muretto posto ai lati della strada provinciale 90 destra Adige tra gli abitati di Isera e Mori, più precisamente lungo il Mossano, in località Fojaneghe. (QUI il link)

Mentre per il 21 enne di Avio – sbalzato fuori dall’auto – non c’è stato nulla da fare, gli altri ragazzi presenti nell’auto sono usciti pressoché indenni nonostante la gravità dell’incidente. La Polizia Stradale è ancora all’opera per ricostruite l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma a trovarsi già in una situazione scomoda è soprattutto il giovane conducente: non solo il 23 enne aveva un tasso alcolemico fuori dai limiti, ma probabilmente guidava anche oltre i limiti di velocità.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità