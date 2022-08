Femminicidio, il report del Viminale: in un anno uccise 125 donne, più di una ogni 3 giorni. Boom di denunce

Pubblicità

Il Viminale ha reso noto un dossier davvero preoccupante, che rileva in un solo anno l’aumento dei casi di femminicidi e dei reati in generale. I dati sono stati diffusi in occasione del Comitato Nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Stando agli ultimi dati pubblicati, dal 1° agosto 2021 e il 31 luglio 2022 sono state uccise 125 donne, in media più di una ogni 3 giorni. Un numero in aumento rispetto alle 108 dei 12 mesi precedenti.

La maggioranza di questi reati sono stati compiuti in ambito affettivo o familiare, ma in particolare da un partner o da un ex. Quel che è certo è che il 39,2% del totale è donna e vittima di omicidio volontario.

A fronte di un aumento dei femminicidi, nell’ultimo anno le denunce per stalking sono state 15.817 rispetto alle 18.653 dell’anno precedente, mentre gli ammonimenti del Questore sono aumentati a 3.100, di cui oltre la metà per violenza domestica.

Nonostante i dati in aumento, rimangono comunque al di sotto della soglia dei livelli pre-pandemia.