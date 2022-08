Sbaglia atterraggio col parapendio e finisce sugli scogli del Garda

Pubblicità

L’incidente è successo ieri pomeriggio, domenica 14 agosto, quando un pilota di parapendio partito dal monte Baldo per errore è finito contro gli scogli del lago di Garda.

L’obiettivo del pilota era di atterrare nel prato in via Gardesana a Malcesine.

L’uomo è stato soccorso da un ambulanza del Suem, partita proprio dalla località Melsinea. Vista la grave dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso trentino atterrato proprio nel prato posto nelle vicinanze dell’incidente.

Dopo essere stato stabilizzato l’uomo è stato trasportato al Santa Chiara a Trento per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi per fortuna.

Sul posto a fornire il supporto un mezzo nautico dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda impegnato nel servizio di sorveglianza e addestramento nel lago.

Presente sul posto un mezzo nautico e terrestre della polizia di Stato.

