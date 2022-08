Il Comune di Campodenno compie 70 anni

Pubblicità

È tempo di festeggiare un traguardo importante a Campodenno.

Quest’anno, infatti, il Comune della bassa Val di Non compie 70 anni e così domenica prossima, 21 agosto, sono in programma dei festeggiamenti speciali a Castel Belasi per celebrare al meglio questo compleanno speciale.

Si comincia alle 19.30 con il saluto delle autorità, per poi lasciare spazio a degli interessanti cenni storici con la presentazione di un filmato e la proiezione del video promozionale del Comune di Campodenno con canto dal vivo. Alle 20.45, infine, è previsto un ricco rinfresco. Tutta la popolazione è invitata.

