Frena per evitare un animale e viene tamponato. 2 persone finiscono in ospedale

Pubblicità

Pubblicità



L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, Sabato 14 Agosto, poco dopo le 21.00 in valle del Chiese lungo la strada statale 237 del Caffaro all’altezza della zona industriale di Roncone nel comune di Sella Giudicarie.

A rimanere coinvolte una vettura e una moto che per cause in corso di accertamento si sono tamponate. Sono rimaste ferite una donna di 42 anni e uno uomo di 44, entrambi sono stati trasferiti all’ospedale di Tione. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Una donna di 53 anni e un uomo di 61 sono stati curati sul posto e stanno bene.

Pubblicità Pubblicità

Da una prima parziale riscostruzione sembra che a causare l’incidente sia stato l’attraversamento improvviso di un animale che ha costretto ad una brusca frenata il conducente della macchina. Il centauro e la sua compagna che lo seguivano purtroppo hanno potuto evitare l’impatto.

In supporto al personale sanitario sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Roncone che hanno anche messo in sicurezza i mezzi. Per i consueti rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Riva del Garda.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità