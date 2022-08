Di ritorno dalla festa travolge con la moto un adolescente. 15 enne e 17 enne finiscono al santa Chiara

Pubblicità

Ennesimo incidente nella notte di ferragosto poco dopo le una nelle Giudicarie lungo la strada statale 421 di Molveno e Tenno nel centro abitato di Dasindo nel territorio comunale di Comano Terme.

Anche in questo caso a rimanere coinvolti sono stati due giovani adolescenti di 15 e 17 anni.

Secondo una prima ricostruzione uno dei due adolescenti, lasciata con la propria moto la festa che sta interessando l’abitato in questo weekend ferragostano, a forte velocità avrebbe travolto l’altro giovane che stava camminando a bordo strada.

In pochi minuti sul posto sono giunti i soccorsi sanitari con un ambulanza dei sanitari del 118 partita dall’ospedale di Tione insieme all’elisoccorso che è atterrato nella piana del Lomaso. In supporto ai sanitari sono giunti i vigili del fuoco di Lomaso. L’intervento dei soccorsi non è stato facile ed è finito poco prima delle 4 del mattino.

Per accertare la dinamica sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Riva del Garda che, come da prassi, hanno sottoposto il conducente della moto al test alcolemico per accertare la presenza di alcool nel sangue.

I due giovani dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati al Santa Chiara a Trento in codice rosso.

