Crossodromo Ciclamino, centauro 17 enne trasportato al Santa Chiara

Un brutto incidente sportivo ha caratterizzato gli allenamenti di ieri lungo la pista del crossodromo del Ciclamino a Pietramurata.

Verso mezzogiorno di ieri, domenica 14 Agosto, un centauro 17 enne italiano residente nella provincia di Como, mentre stava girando sul circuito enduro off road park con la sua motocicletta ha perso il controllo finendo rovinosamente a terra.

Il ragazzo è stato subito soccorso da alcuni addetti alla pista prima dell’arrivo dei soccorsi con l’elisoccorso atterrato proprio nelle vicinanze della pista. (foto)

In supporto ai sanitari sono giunti i vigili del fuoco di Dro con 8 uomini e 2 mezzi. Dopo essere stabilizzato il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara per le cure del caso.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso trentino le condizioni del 17 enne sarebbero preoccupanti