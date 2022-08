Rischia di travolgere i bambini, bloccato dai genitori: «Sono soggetto alla 104, non possono farmi nulla»

Pubblicità

Negli ultimi anni a Trento non si può certo dire che regni la tranquillità.

Sono infatti all’ordine del giorno furti, rapine, risse, spaccio di droga, baby gang che minacciano i cittadini, episodi di degrado e via dicendo.

Ora però in centro storico spunta un nuovo fenomeno. L’episodio che è successo a Trento venerdì deve far riflettere su come spesso vengono tutelate le persone sbagliate, che con arroganza poi ne approfittano mettendo a rischio l’incolumità delle persone, in questo caso i bambini.

È il caso di un giovane 17 enne che da giorni sfreccia in piazza Garzetti con la sua bicicletta a folle velocità vicino ai giochi lambendo i bimbi che rischiano di essere travolti goni volta sotto gli occhi dei genitori. L’ultima volta erano presenti molti bambini, e il rischio che qualcuno si facesse male è stato davvero molto alto.

L’ultima volta un papà ha chiamato le forze dell’ordine che però non sono mai arrivate. Allora insieme ad altri genitori è riuscito a bloccare il «ciclista» redarguendolo per il suo incivile comportamento.

La risposta è stata sconcertante: «Fate quello che volete io sono un soggetto 104 e non possono fare nulla, la polizia mi conosce»

Tutti sono rimasti allibiti nel sentire la risposta, per questo hanno inviato quanto successo al nostro giornale. Il ragazzo non è nuovo comunque a fatti simili, infatti in piazza Pasi ha rischiato più di una volta di travolgere i pedoni che sfiora a velocità folle suonando il campanello.

Giorni fa aveva sulla bici anche delle casse acustiche e sparava musica ad alto volume per tutto il centro storico.

Ricordiamo che la legge 104 tutela le persone disabili, quindi quelle con un handicap fisico, mentale o sensoriale, che causa difficoltà nell’apprendimento, nelle relazioni con altre persone o nel lavoro.

Queste persone sono tutelate per rispondere allo svantaggio sociale e al rischio di essere emarginati che la loro condizione può portare. Nel caso del 17 enne però andrebbero tutelati anche gli altri.