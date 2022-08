Reddito di cittadinanza a spacciarori, trafficanti e rom: denunciate 235 persone

Pubblicità

Detenuti, escort, trafficanti di schiavi, spacciarori, decine di Rom e falsi residenti. È questo il bilancio sole delle ultime operazioni della Guardia di Finanza che ha stanato nuove truffe sul reddito di cittadinanza.

Il bottino dei primi due mesi dell’estate appare anche ricco. Complessivamente negli ultimi due mesi di giugno e luglio le Fiamme Gialle hanno individuato 235 soggetti che abusivamente percepivano il reddito di cittadinanza intascando complessivamente oltre 2,6 milioni di euro.

Risultati dell’attività di tutela della spesa pubblica, questi ultimi, che vanno a incrementare quelli già conseguiti dalla Guardia di Finanza da gennaio 2021 a maggio 2022.

In 17 mesi le Fiamme Gialle hanno effettuato controlli selettivi, in collaborazione con l’Inps, che hanno portato all’emersione di illeciti per 288 milioni – di cui 171 milioni indebitamente percepiti e 117 milioni fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi – e alla denuncia di 29.000 persone.

Dalle indagini è emerso che persone che si dichiaravano disoccupati alla fine investivano tutto o quasi il sostegno pubblico nel gioco o nelle scommesse online.

Tra gli stranieri sono emerse false residenze con soggetti che hanno dichiarato di risiedere in Italia da oltre 10 anni quando invece dai dati delle Fiamme Gialle emergeva che erano arrivati in Italia solo da pochi mesi.

Come ha evidenziato il Comando provinciale delle Fiamme Gialle, di questi furbetti del sostegno alla povertà, almeno 19 sono emigrati da Stati Esteri e da Paesi dell’Unione Europea.

Come detto sono 44 i soggetti i percettori abusivi del reddito di cittadinanza intercettati dalla GdF nei quattro campi Rom situati tra Bologna e San Lazzaro di Savena. L’operazione è stata innescata dalla mancata comunicazione all’Inps di una cittadina rumena condannata agli arresti domiciliari insieme a un altro membro del nucleo familiare.

A Pistoia è successo anche di peggio. Una verifica mirata che ha passato al setaccio oltre 3.300 posizioni per far emergere le sovrapposizioni temporali tra misure cautelare e l’incasso puntuale del reddito di cittadinanza. Il risultato? Sono state 50 le persone stanate ad aver indebitamente percepito il sussidio statale per un importo complessivo di tutto rispetto 406.553,82.

E che lo stesso Comando provinciale di Pistoia delle Fiamme Gialle definisce «cifra ravvisabile come considerevole in rapporto alla tipologia di territorio preso in considerazione e al numero di abitanti della provincia».

E poi c’è anche la escort che candidamente confida che prima del lockdown guadagnava 9-10 mila euro al mese e si lamenta perchè con il reddito di cittadinanza le arrivano i classici 500 euro che ottene lavorando due ore e mezzo con la sua professione.

Con la fine delle restrizioni, la escort ha ripreso la sua attività e i guadagni sono quasi tornati a essere quelli antecedenti alla pandemia. Ma il reddito continua ad essere elargito.