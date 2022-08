Opere strategiche: inserite anche il tratto Castelnuovo – Grigno e la Ciclovia del Garda

Pubblicità

Dare le risposte richieste dai territori e accelerare la realizzazione delle opere strategiche di cui ha bisogno il Trentino per il proprio sviluppo.

È questo l’obiettivo, come ha sottolineato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che sta dietro al provvedimento approvato in pre-adozione dalla Giunta provinciale e che sarà ora sottoposto all’esame della competente commissione consiliare.

Su proposta dello stesso presidente, l’esecutivo ha aggiornato l’elenco delle opere ritenute prioritarie che possono essere affidate ai commissari straordinari allo scopo di abbreviare la loro esecuzione.

La delibera comprende anche interventi già affidati a commissari, ampliati o modificati in seguito alle novità intervenute. È il caso del progetto della riorganizzazione della SS 47 della Valsugana nel tratto Castelnuovo-Grigno, che comprenderà la messa in sicurezza del tratto stradale attuale come deciso nella concertazione pubblica con le comunità interessate, e della Ciclovia del Garda, per la quale viene incluso il tratto da Torbole Centro a Riva del Garda (via Giacomo Cis).

Ci sono poi altre opere strategiche già programmate, a loro volta incluse nell’elenco. La variante di Ponte Arche, la realizzazione “dell’OVAL Pinè” (l’intervento per lo stadio del ghiaccio collegato alle Olimpiadi 2026), lo svincolo di Borgo est sulla SS47 Valsugana, la messa in sicurezza della statale 12 in corrispondenza dello svincolo per Ravina – che rientra nel più ampio disegno di risistemazione della “porta Sud” di Trento di cui fa parte la nuova viabilità per il Nuovo ospedale del Trentino, già affidata alla figura commissariale – e alcuni importanti interventi di competenza di Patrimonio del Trentino spa nell’Alto Garda: Palacongressi e teatro, Palafiera, Palazzetto dello Sport.

Una volta completato il passaggio nella commissione consiliare competente la Giunta potrà procedere all’adozione definitiva della delibera ed alla successiva nomina dei commissari. Per individuare i nuovi responsabili è stata indetta una manifestazione di interesse. È in corso la valutazione dei profili da parte di un’apposita commissione tecnica.

