Miss Italia torna a Moena: la reginetta è Giulia Barberini. Eletta anche la Soreghina 2023

Dopo diversi anni di assenza è tornato a Moena, nel cuore della Val di Fassa, l’appuntamento più seguito con la bellezza.

Una finale del Concorso Nazionale Miss Italia, valevole per le Prefinali e finali in cui verrà eletta la nuova Miss Italia, per l’organizzazione del Comune di Moena in collaborazione con la Marcialonga, nota gara sportiva a livello internazionale.

Ieri, sabato 13 agosto, nella Piazza centrale davanti al Municipio si sono accesi i riflettori sulle 22 ragazze provenienti dalle varie tappe di selezione svoltesi da maggio fino a qualche giorno fa in tutta la Regione che si sono contese il titolo di Miss Eleganza Trentino Alto Adige.

La vincitrice, premiata dal sindaco Alberto Kostner e dal campione plurimedagliato Christian Zorzi, è stata la bella diciannovenne dagli occhi azzurri Giulia Barberini.

Nata a Milano, si è trasferita a Trento per praticare tennis a livello agonistico ed è una studentessa universitaria alla facoltà di lingue.

Giulia accederà direttamente alle prefinali nazionali dal 15 al 18 settembre, ed assieme a Michelle De Pinto eletta Miss Miluna a Fiera di Primiero e Isabel Vincenzi eletta miss Cinema ad Andalo e alle altre 7 prefinaliste del Trentino Alto Adige formeranno la squadra delle 200 ragazze provenienti da tutta Italia che si contendono la corona di Miss Italia 2022.

In occasione della cinquantesima edizione della Marcialonga, notissima manifestazione sportiva a livello internazionale, che si svolgerà a fine gennaio 2023, è stata eletta, tra 11 ragazze che avevano i requisiti per poter partecipare, anche Miss Soreghina 2023. Le caratteristiche per la valutazione erano lo sport, la cultura, la conoscenza delle lingue, l’essere attive nel volontariato.

Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Soreghina, è stata la ventiduenne di Moena Sabrina Pellegrin. Di professione igienista dentale, è una super sportiva che pratica sci alpino, sci nordico, ski roll, corsa, ciclismo e arrampicata.

Sabrina, sarà la madrina ufficiale della cinquantesima edizione e presenzierà agli eventi più importanti legate alla manifestazione sportiva.

Le varie uscite hanno previsto degli abiti casual ma raffinati da giorno, dei capi eleganti e sofisticati da sera e degli abiti da incantevoli da cerimonia.

Le prossime date delle Finali Regionali, a cui potranno partecipare le finaliste provinciali saranno il 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Brunico.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione

Prossima tappa con la Finale Regionale di Folgaria con l’elezione di Miss Sorriso, oggi, domenica 14 agosto in Piazza Marconi.

